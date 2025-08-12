Россия
Наказанный за избиение жены член «Русской общины» обвинил суд в разрушении института семьи

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Страница «Русской общины» во «ВКонтакте»

Наказанный за избиение жены координатор отделения «Русской общины» в Троицке Челябинской области Станислав Белоус обвинил суд в разрушении института семьи. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном федеральным пабликом движения во «ВКонтакте».

На выложенных кадрах избивший жену Белоус на фоне флагов с ликом Христа и лозунгом «Мы русские, с нами Бог» рассказывает о случившемся и жалуется на несправедливость. По словам члена «Русской общины», суд признал его виновным по административной статье о побоях, но не принял в расчет его общественную деятельность, а также тот факт, что на иждивении у Белоуса находятся дети.

Избиение жены он назвал резонансным событием и обвинил суд в предвзятости и противодействии семейным ценностям. «К большому сожалению, институт семьи в нашем государстве целенаправленно разрушается, и моя семья не стала исключением», — пожаловался он.

В подписи к ролику авторы дали более развернутый комментарий о ситуации. Освещение дела Белоуса в СМИ они назвали провокацией, а в ситуации с избиением жены назвали виновной саму супругу Белоуса. «Станислав был вынужден удерживать ее руки и дал пощечину, чтобы привести ее в чувство. Именно это позже было представлено как "побои"», — говорится в посте.

Отдельно в посте отмечается, что пожаловавшийся на разрушение института семьи Белоус не живет с супругой с января. Потерпевшую в «Русской общине» назвали бывшей женой Белоуса, отметив, что развод еще не оформлен. В движении пообещали раскрыть имена всех причастных к этой «провокации».

Ранее бизнесмен-христианин Герман Стерлигов объявил о скором открытии рынка с русскими невольницами.

