Рэпу от Долиной предрекли провал

Продюсер Рудченко: Исполнившая рэп Долина получит издевательское отношение

Исполнение народной артисткой России Ларисой Долиной песни «Погода в доме» в жанре рэп является попыткой заигрывать с молодежью. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

«Навряд ли она своим речитативом вызовет искренний интерес у молодежи. Скорее ее исполнение будет восприниматься как определенный стеб над рэпом. Эстрадная артистка пробует новый жанр – это не филигранно и неестественно. Выглядит со стороны слушателя как потуги. Она получит только издевательское отношение к своим экспериментам», — сказал Рудченко, добавив при этом, что исполнительница все же привлечет внимание.

Ранее бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын резко отреагировал на слова продюсера Виктора Дробыша, раскритиковавшего методику артистки по обучению вокалу.