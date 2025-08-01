Бывший муж Долиной резко ответил обвинившему певицу в токсичности Дробышу

Бывший муж российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын резко отреагировал на слова продюсера Виктора Дробыша, раскритиковавшего методику артистки по обучению вокалу. Его цитирует aif.ru.
Спицын вступился за экс-супругу. «Композиторы — это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае время покажет, кто и чему учит», — отметил он.
Ранее Дробыш назвал методику Долиной по обучению вокалу токсичной. Он также выразил мнение, что певица «будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной».