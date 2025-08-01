Бывший муж Долиной резко ответил обвинившему певицу в токсичности Дробышу

Бывший муж Долиной Спицын заступился за певицу после критики со стороны Дробыша

Бывший муж российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын резко отреагировал на слова продюсера Виктора Дробыша, раскритиковавшего методику артистки по обучению вокалу. Его цитирует aif.ru.

Спицын вступился за экс-супругу. «Композиторы — это Стиви Уандер, Майкл Фрэнкс, Джордж Дюк, Леонид Агутин, а также Исаак и Максим Дунаевские. В любом случае время покажет, кто и чему учит», — отметил он.

Ранее Дробыш назвал методику Долиной по обучению вокалу токсичной. Он также выразил мнение, что певица «будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной».