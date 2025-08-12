Родители трехлетней девочки отправились летать на параплане и не выжили

Бывшие супруги отправились в полет на планере и потерпели крушение в Бразилии. Об этом сообщает издание The Sun.
По данным источника, 29-летний инструктор по парапланеризму и подводному плаванию Луан Калор Каннелас Гомеш да Силва и его бывшая супруга Ванесса ду Насименту Алвес 8 августа отправились летать на параплане в городском парке Нитерой. Родители трехлетней девочки спрыгнули с холма, но не справились с управлением.
Пожарная служба штата Рио-де-Жанейро сообщила, что вызов поступил в 12:57 по местному времени. На пляж Чаритас была отправлена машина скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что Силва и Алвес не выжили.
Уточняется, что до крушения Луан Силва совершил подобный прыжок с двумя людьми пятью днями ранее. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
