Родители трехлетней девочки отправились летать на параплане и не выжили

The Sun: Бывшие супруги спрыгнули с парапланом с холма в Бразилии и не выжили
Бывшие супруги отправились в полет на планере и потерпели крушение в Бразилии. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 29-летний инструктор по парапланеризму и подводному плаванию Луан Калор Каннелас Гомеш да Силва и его бывшая супруга Ванесса ду Насименту Алвес 8 августа отправились летать на параплане в городском парке Нитерой. Родители трехлетней девочки спрыгнули с холма, но не справились с управлением.

Пожарная служба штата Рио-де-Жанейро сообщила, что вызов поступил в 12:57 по местному времени. На пляж Чаритас была отправлена машина скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что Силва и Алвес не выжили.

Уточняется, что до крушения Луан Силва совершил подобный прыжок с двумя людьми пятью днями ранее. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что отдыхавшая с мужем в Европе туристка загадочно исчезла. Уточняется, что женщина пропала со своего шезлонга, пока ее муж спал. При этом вещи туристки остались на пляже.

