Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает CNN Brazil.

Документ должен способствовать «регулярному диалогу» в таких областях, как макроэкономическая политика, экономические вызовы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктуры и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС и G20, следует из меморандума.

Государства договорились действовать на основе принципов «равенства, взаимной выгоды, твердого взаимного доверия, открытости, инноваций, справедливости, равенства и уважения суверенитета», говорится в публикации.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-бразильских отношений, а также взаимодействия в рамках БРИКС.