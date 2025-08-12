Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 12 августа 2025Экономика

Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

«Ведомости»: Жилье в российских мегаполисах подорожало
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В июле жилье в российских мегаполисах вновь начало дорожать. Средняя стоимость проданных готовых квартир достигла 182,3 тысячи рублей за квадрат — на 1,3 процента больше показателя предыдущего месяца, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные группы «Плюс».

Отмечается, что в июне, напротив, стоимость вторичного жилья снизилась на 1,2 процента по отношению к маю. Эксперты связывают возобновление удорожания квартир с резким ростом интереса к такой недвижимости. По данным «Этажей», в июле спрос на «вторичку» вырос на 15-17 процентов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. На среднюю стоимость жилья также повлиял рост доли сделок со студиями и «однушками», квадрат в которых дороже. Кроме того, продавцы стали реже делать скидки — в июле средний уровень дисконтов составил 4,7 процента против 6-6,4 в январе-апреле.

По оценке «Плюс», сильнее всего готовое жилье подорожало в Москве — на 12,5 процента, до 327,8 тысячи рублей за квадрат. На втором месте оказался Краснодар — плюс 11,7 процента, до 104,7 тысячи.

Ранее аналитик Александр Разуваев спрогнозировал снижение ипотечных ставок в России в 2026 году. Он отметил, что при этом цены на жилье при в стране не снизятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    «Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

    Европа обошла США по объему военной помощи Украине

    Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

    В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

    Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости