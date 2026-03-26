Россиянам назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Странами с самыми дружелюбными местными жителями стали Япония и Канада

Россиянам назвали страны с самыми дружелюбными и вежливыми местными жителями — на первой строчке расположилась Япония. Об этом пишет портал Remitly.

В опросе приняли участие более 4,6 тысячи человек из 26 стран мира. За Японию проголосовало большинство респондентов — 35,1 тысячи. Отмечается, что вежливость играет важную роль среди местных. Так, у японцев поклон обозначает не только приветствие, но и высказывание уважения.

Второе место заняла Канада — 13,3 процента респондентов назвали ее жителей вежливыми. Известно, что канадцев в шутку иногда изображают извиняющимися за вещи, которые не зависят от них. То же самое можно сказать и про Великобританию — стереотип о вечно просящих прощения людях закрепился за этой страной сильнее. Однако дружелюбной ее назвали лишь 6,2 процента опрошенных. В пятерку также вошли Китай (3 процента) и Германия (2,8 процента).

