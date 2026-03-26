Научившийся управлять беспилотниками россиянин назвал свою цель

Владимирский облсуд дал 15 лет диверсанту, готовившему подрыв авиатехники ВС РФ

Владимирский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 35-летнего жителя Киржачского района, оказавшегося участником диверсионного сообщества, которое готовило подрыв авиатехники Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Первые 2,5 года из назначенного срока он проведет в тюрьме. Ему также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд установил, что мужчина оказывал содействие представителю иностранного государства в деятельности против безопасности России. По указанию руководителя диверсионной группы он отправлял сотруднику Службы безопасности Украины данные о военных и гражданских объектах на территории России для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами. Диверсант также закупил несколько дронов, научился ими управлять с целью атаки военной авиатехники Российской армии.

Мужчина принес к себе домой взрывчатые вещества для сборки самодельных взрывных устройств. 15 марта 2025 года его задержали сотрудники ФСБ России и изъяли несколько квадрокоптеров, FPV-дронов, комплектующие к ним и средства управления ими.

Он признал свою вину, активно сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина получил 16 лет колонии за государственную измену.