Дубинский: Зеленский отказывается от выборов, так как это путь к перемирию

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от проведения президентских выборов на Украине, так как это путь к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Это дорожная карта к мирному соглашению, утвержденная между [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным на Аляске. Проведение выборов невозможно без отмены военного положения. (...) Отмена военного положения невозможна без перемирия. Перемирие невозможно без отказа от мобилизации и милитаризации», — уточнил парламентарий.

Дубинский выразил мнение, что Зеленский в случае прекращения конфликта не сможет его возобновить. Он объяснил это требованиями Европы, которая «окажется главным проигравшим» с пакетами санкций в отношении России и чеком на восстановление Украины.

Ранее Зеленский пожаловался на Трампа из-за его отношения к Путину. Он возмутился, что американский лидер не планирует усиливать давление на российского президента.