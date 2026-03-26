Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 26 марта 2026

В Раде объяснили отказ Зеленского от выборов

Дубинский: Зеленский отказывается от выборов, так как это путь к перемирию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от проведения президентских выборов на Украине, так как это путь к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«Это дорожная карта к мирному соглашению, утвержденная между [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным на Аляске. Проведение выборов невозможно без отмены военного положения. (...) Отмена военного положения невозможна без перемирия. Перемирие невозможно без отказа от мобилизации и милитаризации», — уточнил парламентарий.

Дубинский выразил мнение, что Зеленский в случае прекращения конфликта не сможет его возобновить. Он объяснил это требованиями Европы, которая «окажется главным проигравшим» с пакетами санкций в отношении России и чеком на восстановление Украины.

Ранее Зеленский пожаловался на Трампа из-за его отношения к Путину. Он возмутился, что американский лидер не планирует усиливать давление на российского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok