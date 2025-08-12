В Индии тигр напал на человека, пасшего скот в лесу

В индийском штате Мадхья-Прадеш тигр-людоед растерзал человека, пасшего скот в лесу. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пострадал 22-летний житель деревни Бичпура Дхармендра Сингх. Перед этим хищник задрал одно из его животных и оставался неподалеку от туши. Мужчина не знал об опасности и подошел слишком близко, после чего тигр выскочил из кустов и напал на него.

Прибывшие на место происшествия сотрудники лесного департамента обнаружили останки Сингха. Их отправили в больницу для вскрытия. Специалисты ведут поиски зверя и пытаются отследить его перемещения.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер стал жертвой тигра-людоеда. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.