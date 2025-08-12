Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 12 августа 2025Из жизни

Тигр-людоед растерзал человека

В Индии тигр напал на человека, пасшего скот в лесу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш тигр-людоед растерзал человека, пасшего скот в лесу. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пострадал 22-летний житель деревни Бичпура Дхармендра Сингх. Перед этим хищник задрал одно из его животных и оставался неподалеку от туши. Мужчина не знал об опасности и подошел слишком близко, после чего тигр выскочил из кустов и напал на него.

Прибывшие на место происшествия сотрудники лесного департамента обнаружили останки Сингха. Их отправили в больницу для вскрытия. Специалисты ведут поиски зверя и пытаются отследить его перемещения.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Ранее сообщалось, что в Индии фермер стал жертвой тигра-людоеда. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    В Роскомнадзоре раскрыли новую схему мошенников в мессенджерах

    Тигр-людоед растерзал человека

    Пожилым людям назвали плюсы секса

    В США предрекли Украине неизбежную потерю территорий

    Писателя Быкова объявили в международный розыск

    Мадуро заявил о победе России и Путина на всех фронтах

    Врач рассказал о первой помощи при алкогольном отравлении до приезда скорой

    «Калашников» рассказал о поставке «Квазимачт» в зону СВО

    В России с сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости