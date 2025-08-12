Участник Stand Up на ТНТ из Курска рассказал об атмосфере в городе после вторжения ВСУ

Комик Евдокимов заявил, что выступал в Курске после вторжения ВСУ в 2024 году

Известный стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Макс Евдокимов из Курска заявил, что выступал в городе в августе 2024 года во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в область. Воспоминаниями об атмосфере в городе он поделился в выпуске подкаста «Предельник», доступном на Rutube.

Он уточнил, что в самом Курске не было военных действий, однако бои шли в населенных пунктах рядом с городом. Из-за этого в столицу региона прибывали жители, пострадавшие от вторжения. Евдокимов отметил, что у людей не было вещей первой необходимости.

По словам комика, в городе царила паника, постоянно звучали сирены. «Помнишь первые дни, когда это все (СВО началась — прим. «Ленты.ру»), когда люди с потерянным взглядом ходили? Вот то же самое я в Курске увидел», — сказал Евдокимов. При этом, заявил юморист, несмотря на обстановку в регионе, на его концерт пришли зрители. После выступления многие куряне подходили к нему и благодарили за концерт.

В начале августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. В апреле 2025-го Вооруженные силы России полностью освободили регион. Международное агентство Associated Press (АP) отмечало, что эту операцию украинской армии можно считать проваленной.