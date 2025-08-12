Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:36, 12 августа 2025Интернет и СМИ

Участник Stand Up на ТНТ из Курска рассказал об атмосфере в городе после вторжения ВСУ

Комик Евдокимов заявил, что выступал в Курске после вторжения ВСУ в 2024 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Известный стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Макс Евдокимов из Курска заявил, что выступал в городе в августе 2024 года во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в область. Воспоминаниями об атмосфере в городе он поделился в выпуске подкаста «Предельник», доступном на Rutube.

Он уточнил, что в самом Курске не было военных действий, однако бои шли в населенных пунктах рядом с городом. Из-за этого в столицу региона прибывали жители, пострадавшие от вторжения. Евдокимов отметил, что у людей не было вещей первой необходимости.

По словам комика, в городе царила паника, постоянно звучали сирены. «Помнишь первые дни, когда это все (СВО началась — прим. «Ленты.ру»), когда люди с потерянным взглядом ходили? Вот то же самое я в Курске увидел», — сказал Евдокимов. При этом, заявил юморист, несмотря на обстановку в регионе, на его концерт пришли зрители. После выступления многие куряне подходили к нему и благодарили за концерт.

В начале августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области. В апреле 2025-го Вооруженные силы России полностью освободили регион. Международное агентство Associated Press (АP) отмечало, что эту операцию украинской армии можно считать проваленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Данные об официальных доходах пришедших за кредитом россиян банки будут получать за минуту

    Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

    В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

    Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

    В США встревожились из-за российских «Гераней»

    В США предрекли Украине ужасную сделку

    Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

    Футболиста сборной России ограбили в Греции

    Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости