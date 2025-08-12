Участник Stand Up на ТНТ рассказал о работе на рынке за 50 рублей в день

Комик Евдокимов рассказал, что грузил арбузы на рынке за 50 рублей в день

Известный российский стендап-комик, участник шоу Stand Up на канале ТНТ Макс Евдокимов рассказал, что работал на рынке в Курске. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Предельник», доступном на Rutube.

«Я вообще на рынке с 11 лет работал. Арбузы грузил. В пять утра вставали с пацанами», — поделился юморист воспоминаниями. Он добавил, что получал за эту работу 50 рублей в день.

Также Евдокимов вспомнил, что однажды работавший с ним подросток разбил арбуз, и с него удержали 50 рублей. Комик назвал работу на рынке грустным опытом.

Ранее известный российский комик Гурам Амарян заявил, что работал на автомойке за 120 рублей за два дня. Он уточнил, что занимался мытьем машин в Нижнем Новгороде.

Евдокимов — стендап-комик из Курска. Он стал известен благодаря участию в юмористических проектах Stand Up и «Открытый микрофон» на ТНТ. Кроме того, он выпускает сольные стендап-концерты.