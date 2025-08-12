В Амстердаме арестовали активы «дочки» «Газпром нефти»

Окружной суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East (GNME). Об этом сообщает газета «Ведомости».
Арест запросила инвестиционная компания Alcazar Capital Partners с Каймановых островов, которая строит склады и логистические парки и оказывает услуги по управлению отходами и переработке. Мера необходима для обеспечения обязательств курдского правительства перед ней.
Нидерландская «дочка» позволяла «Газпром нефти» работать в Иракском Курдистане. Через GNME «Газпром нефть» участвовала в реализации нескольких проектов в Курдистане.
Alcazar попросила Окружной суд обязать GNME раскрыть подлежащие аресту активы. Это распространенная мера принуждения в зарубежных судах, к которой прибегают в поиске важных для дела доказательств, которые защищены банковской тайной или скрываются должником, пояснил партнер коллегии адвокатов Delcredere Марат Агабалян. Приказ о раскрытии позволяет оказывать давление на должника в разных юрисдикциях, добавил руководитель практики коммерческих споров юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев.
Ранее суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Акции одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Последние таким образом пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала боевых действий на Украине.