08:37, 12 августа 2025Экономика

В Амстердаме арестовали активы «дочки» «Газпром нефти»

Окружной суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» GNME
Вячеслав Агапов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Окружной суд Амстердама арестовал активы дочерней компании «Газпром нефти» Gazprom Neft Middle East (GNME). Об этом сообщает газета «Ведомости».

Арест запросила инвестиционная компания Alcazar Capital Partners с Каймановых островов, которая строит склады и логистические парки и оказывает услуги по управлению отходами и переработке. Мера необходима для обеспечения обязательств курдского правительства перед ней.

Нидерландская «дочка» позволяла «Газпром нефти» работать в Иракском Курдистане. Через GNME «Газпром нефть» участвовала в реализации нескольких проектов в Курдистане.

Alcazar попросила Окружной суд обязать GNME раскрыть подлежащие аресту активы. Это распространенная мера принуждения в зарубежных судах, к которой прибегают в поиске важных для дела доказательств, которые защищены банковской тайной или скрываются должником, пояснил партнер коллегии адвокатов Delcredere Марат Агабалян. Приказ о раскрытии позволяет оказывать давление на должника в разных юрисдикциях, добавил руководитель практики коммерческих споров юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев.

Ранее суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Акции одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Последние таким образом пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала боевых действий на Украине.

