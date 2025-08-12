В Курганской области спасли выживавшего в лесу пять дней пенсионера

Под Курганом нашли пенсионера, который заблудился и провел в лесу пять дней

В Курганской области после пяти дней поисков нашли пенсионера, все это время выживавшего в лесу. Об этом сообщает «Новый мир».

77-летний Леонид Петухов пропал под Курганом в начале августа. Он уехал из дома на электровелосипеде в легкой одежде и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» организовал масштабные поиски, когда родственники забили тревогу. Последний раз пенсионера видели в магазине на окраине города, после чего следы терялись в лесном массиве.

Через пять дней волонтеры обнаружили Леонида Александровича в канаве — он был в сознании, но сильно ослаблен. По всей видимости, мужчина заблудился и упал из-за сильной усталости. Добровольцы оперативно вызвали помощь и согрели пострадавшего спасательным одеялом. Пенсионер удивил спасателей своим настроением — несмотря на тяжелое испытание, он улыбался и даже шутил, когда его спасли.

«Это настоящее чудо», — признались участники поисковой операции. Электровелосипед, с которым Петухов отправился в путь, был найден раньше — он стал важной зацепкой для поисковиков.

Инцидент произошел в районе садового товарищества, где проживал пенсионер. Родственники вовремя обратились за помощью, что значительно увеличило шансы на успешный исход поисков.

