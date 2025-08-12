Россия
В России отреагировали на сообщения о претендующих на Калининград странах ЕС

Депутат Швыткин: Претензии Европы на Калининград — это глупость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия готова к любым сценариям провокаций и нападений на Калининградскую область, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал глупостью заявления о желании некоторых европейских стран заполучить Калининградскую область.

«Безусловно мы готовы к различным сценариям любого типа. Калининградская область — один из субъектов Российской Федерации и так же как и вся страна подлежит обеспечению обороноспособности. Тот потенциал, который сосредоточен в Калининградской области на Балтийском флоте позволяет выполнить поставленные задачи по укреплению обороноспособности нашей страны и Калининградской области, в частности», — сказал Швыткин.

При этом он назвал заявления о претензиях Европы на Калининградскую область глупостью и пояснил, что они носят чисто информационный характер.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов допустил, что три страны Европейского союза (ЕС) хотели бы видеть Калининградскую область в своем составе, больше всего этого желает Польша.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что у НАТО есть все возможности для уничтожения Калининградской области. Он указал, что регион окружен со всех сторон странами — членами НАТО и те могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки». «Мы уже это спланировали и разработали», — говорил генерал.

