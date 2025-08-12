Россия
21:38, 12 августа 2025Россия

В России рассказали о необычном предложении Путина к Трампу

Суслов: Путин предложит Трампу удобный выход из конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Russia Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложит американскому лидеру Дональду Трампу «удобный выход» из ловушки, в которую себя загнал глава Белого дома. О необычном предложении Путина рассказал замдиректора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в интервью Corriere della Sera.

По его словам, президент РФ предложит Трампу двусторонний план перемирия на Украине, не предусматривающий участия в нем Киева и стран Европейского союза (ЕС). В него войдут, в частности, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Киева от вступления в НАТО, а также пункты о демилитаризации Украины и о конституционной реформе «в федеративном смысле».

При этом Трамп, по мнению эксперта, согласится на это предложение, поскольку президент США оказался в безвыходной ситуации из-за угроз ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии за покупку российской нефти, чего они не прекратят делать. Суслов отметил, что Трамп может сохранить лицо и «обезвредить фитиль» благодаря проведению успешного саммита по Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась о красных линиях Трампа по Украине. «Он действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс в этом направлении», — отметила она.

