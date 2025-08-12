Мир
20:52, 12 августа 2025Мир

Белый дом высказался о красных линиях Трампа по Украине

Белый дом: Трамп не хочет проводить красные линии России по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет проводить красные линии по урегулированию на Украине в отношениях с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Однако он действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс в этом направлении», — отметила она.

Левитт указала на то, что после прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле стороны произвели несколько обменов военнопленными.

Ранее Левитт сообщила, что Трамп обсудит с Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной.

