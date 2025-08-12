Мир
20:35, 12 августа 2025

В Белом доме высказались об обмене территориями между Россией и Украиной

Левитт: Трамп обсудит с Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным возможный обмен территориями между РФ и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Что касается деталей различных планов [урегулирования конфликта], я не стану их комментировать и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России, нашими европейскими союзниками и президентом Украины», — сказала она.

Ранее Левитт сообщила, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, штат Аляска. Она подчеркнула, что для Трампа большая честь принять российского лидера на американской земле.

Предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске запланированы на 15 августа.

