14:59, 12 августа 2025Россия

Политолог указал на один сделанный армией России подарок для Путина и Трампа

Политолог Марков: Прорыв ВС России на СВО сделал подарок Путину и Трампу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прорыв армии России в районе города Доброполье на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) — подарок для президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа перед их встречей на Аляске, считает политолог Сергей Марков. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Этот прорыв как подарок Путину и Трампу на период переговоров и подтверждает, что Зеленский и Европа должны отдать весь Донбасс (…) иначе армия России возьмtт их силой», — сказал Марков, добавив, что на карты прорыва со страхом смотрят Владимир Зеленский и его союзники на Западе.

По его словам, прорыв российских войск зашел настолько далеко, что в этой зоне боевых действий у противника «уже почти нет оборонительных сооружений», поэтому он может развиваться дальше. Политолог назвал северо-западное направление в сторону Павлограда или северо-восточное направление в тыл краматорско-славянской агломерации ключевыми направлениями для дальнейшего наступления.

О том, что армия России осуществила глубокий прорыв в Донбассе, стало известно 11 августа — сообщалось, что военным удалось продвинуться на десять километров вглубь обороны ВСУ. В результате успешных боевых действий российские войска продвинулись у Кучерова Яра и Золотого Колодца. Далее бойцы Вооруженных сил (ВС) России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

