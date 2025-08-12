В сети опубликовали снимки Кейт Мосс в бикини без фотошопа

Супермодель Кейт Мосс в бикини попала в объективы папарацци во время отдыха

Журналисты The Sun опубликовали в сети снимки британской супермодели и актрисы Кейт Мосс в откровенном виде без фотошопа. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

51-летнюю манекенщицу запечатлели во время отдыха на испанском острове Форментера. Она попала в объективы папарацци в темно-розовом бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок с низкой посадкой. При этом ее внешний вид дополняли золотые серьги и черные солнцезащитные очки.

Уличным фотографам также удалось запечатлеть момент, когда Мосс повернулась к ним спиной. На размещенных кадрах видно, что на коже знаменитости присутствует целлюлит, а под ягодицами — жировые складки.

Ранее сообщалось, что Кейт Мосс прогулялась по пляжу Ибицы в трусах и с роскошной сумкой.