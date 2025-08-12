Влияние пошлин Трампа на рынок алмазов оценили

РИА Новости: Пошлины Трампа против Индии не поддержат мировые цены на алмазы

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против Индии, не поддержат мировые цены на алмазы. Влияние тарифной политики на отрасль оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Американский лидер установил дополнительные пошлины на товары из Индии за то, что страна приобретает российские энергоресурсы. Они начнут действовать с 27 августа — ряд аналитиков считает, что эта мера станет черным днем для алмазной индустрии, так как большая часть (90 процентов) ограненных камней производится именно в указанной стране.

В то же время цены на алмазы не вырастут из-за спада спроса. Как заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, рынок в кризисе из-за роста популярности искусственных алмазов и сокращения спроса на ограненные изделия в Китае, и тарифы их не подстегнут.

«Если бы пошлины на импорт из Индии выли введены в более благоприятное для рынка алмазов время, то они могли бы усилить дефицит на алмазном рынке, крупнейшим сегментом которого является как раз рынок США, что привело бы к росту цен. Но в состоянии кризиса и падения цен на бриллианты ожидания пошлин практически не отразились на динамике цен», — добавил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

В качестве действенной меры эксперты называют перенос индийских компаний или открытие отдельных фирм вне Индии. В качестве альтернативы можно задуматься также о реэкспорте ограненных в Индии камней через страны с низкими тарифами.

В начале 2025 года Европейский союз столкнулся с рекордно низкими доходами от экспорта алмазов. На поставках драгоценных камней на внешний рынок смогли заработать только 1,4 миллиарда евро. Бельгия, которая считается основным экспортером алмазов среди стран Евросоюза, снизила экспорт на треть и довела его до 1,3 миллиарда евро. Немецкие поставки упали на 16 процентов, а французские — на 2,5 процента.