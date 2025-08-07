Стало известно о черном дне для мирового алмазного рынка

Rapaport: Из-за пошлин США против Индии мировой рынок алмазов ждет черный день

Из-за пошлин США против Индии мировой рынок алмазов ждет черный день. Об этом стало известно аналитикам издания Rapaport.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин для Индии с текущих 10 до 25 процентов, а позднее — и до 50. Причиной такого шага стала торговля с Россией.

Подобный шаг шокировал алмазную отрасль, так как большая часть (90 процентов) ограненных камней производится именно в Индии. Торговля ограненными камнями за пределами США встала на паузу, так как отрасль может потерять свой самый важный экспортный рынок. Ряд компаний поспешили отправить товары в Америку до того, как вступят в силу повышенные пошлины.

«Это очень мрачный день для ювелирной отрасли», — заявил Кирит Бхансали, председатель Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

Представители рынка отмечают, что выхода из сложившейся ситуации нет. Из-за нестабильности маржи в торговле алмазами даже ставки 25 процентов были бы критическими. Но тарифы в конечном счете поднимут еще выше.

«Мы не зарабатываем и половины этой суммы. Это слишком много«», — поделился с Rapaport один из дилеров.

Трамп уже анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, которые являются торговыми партнерами России. Индия в ответ на тарифное давление подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества.