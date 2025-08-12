Волосы Кадышевой выставили на продажу

Волосы певицы Надежды Кадышевой выставили на продажу за 100 тысяч рублей

Волосы народной артистки России Надежды Кадышевой выставили на продажу в интернете за 100 тысяч рублей. На это обратило внимание издание «Абзац».

По словам продавца, он собрал волосы со сцены после концерта артистки в 1998 году. «Продам волосы великой певицы Надежды Кадышевой, 100 процентов оригинал, любые проверки. Работал уборщиком на концерте в Белгороде в 1998 году, сохранил на память волосы великой женщины — моей первой любви Надежды», — говорится в объявлении.

Мужчина объяснил решение продать волосы певицы финансовыми трудностями. «Сейчас проблемы с деньгами, ни на что не хватает, приходится продать. Отдам только адекватным и лично в руки, извращенцам не писать», — подчеркнул он.

