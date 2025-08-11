Культура
13:39, 11 августа 2025Культура

Звезда нулевых назвала себя популярнее Кадышевой и Булановой

Певица Акула заявила, что с ее песен началась мода на музыку прошлых лет
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, назвала себя популярнее певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Об этом пишет «Абзац».

По словам исполнительницы, именно с ее песен началась мода на музыку прошлых лет. «Моя популярность у зумеров пришла гораздо раньше, чем у Кадышевой и Булановой. И концертов для молодежи у нас больше. Я родоначальник этого тренда. Не стою на месте и постоянно делаю коллаборации с молодыми артистами», — заявила певица.

Она также добавила, что хотела бы записать совместный трек с nkeeei и Ваней Дмитриенко.

Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что такие артистки, как Лолита Милявская, Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, популярны среди зумеров из-за вирусных видео в TikTok.

