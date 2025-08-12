Выручка VK Tech значительно возросла

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла до 6,7 млрд рублей

Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48 процентов год к году — до 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Количество клиентов увеличилось в 3,1 раза год к году, до 20,4 тысячи. Среди новых клиентов — компании финансового, потребительского, транспортного, телекоммуникационного секторов. Выручка от крупных клиентов выросла на 72,4 процента год к году, в том числе благодаря росту числа крупных клиентов на 25,0 процента. Рекуррентная выручка выросла в два раза год к году, что объясняется значительным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70 процентов.

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза год к году и составила 0,7 миллиарда руб. Рентабельность по EBITDA составила 11 процентов, увеличившись на 5 п.п. по сравнению с первым полугодием 2024 года.

«Мы продолжаем укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных IT-решений — количество клиентов VK Tech увеличилось более чем в три раза. Рыночная и технологическая зрелость наших продуктов обеспечивает высокие темпы роста и наращивает маржинальность, создавая базу для дальнейшего развития», — высказался генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Якорными продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, на которые приходилось 70 процентов выручки в первом полугодии 2025 года. Так, выручка направления «Облачная платформа» в первом полугодии 2025 года выросла на 32,9 процента год к году до 2,7 миллиарда рублей. Выручка направления «Сервисы продуктивности» за тот же период выросла на 89,2 процента год к году до 2,1 миллиарда рублей. Средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей по модели поставки On-Cloud в первом полугодии увеличилась на 86,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка направления «Дата-сервисы» составила 0,9 миллиарда рублей, а направления «Бизнес-приложения» — 1,1 миллиарда рублей.

