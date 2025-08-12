Заправлять машины фекалиями решили в одной стране

В Индии собрались производить автомобильное топливо из коровьего навоза

В Индии решили производить автомобильное топливо из коровьего навоза. О планах страны практически заправлять машины фекалиями животных пишет Independent.

Инициативу уже запустили в самом густонаселенном штате страны Уттар-Прадеше. Суть ее в том, чтобы ежедневно перерабатывать примерно 5,4 миллиона килограммов навоза в сжатый биогаз (СБГ). По оценкам эксперта, из навоза одной коровы в год можно получить столько же энергии, как из 225 литров бензина. Этого достаточно, чтобы проехать 5500 километров на автомобиле.

По словам чиновников, мера должна помочь сократить вредные выбросы в атмосферу, создать рабочие места в сельском хозяйстве, а также помочь в борьбе с кризисом отходов. Однако эксперты считают, что польза для экологии будет зависеть от способа получения и переработки такого топлива. Если использовать будут навоз уже существующих коров, то его превращение в топливо положительно повлияет на окружающую среду. А если скот будут выращивать специально для производства энергии, то выделившихся в атмосферу парниковых газов окажется больше, чем уловленных.

Ранее в России предложили перерабатывать навоз до состояния питьевой воды. Разработка позволит решить проблему с осадочным илом — грязью, которая остается в очистных сооружениях после биологической обработки воды.