Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

DM: Британец разозлился на бросившую его тайку и разгромил ее дом в Паттайе

Брошенный тайской девушкой британский турист разозлился и в отместку разгромил ее дом в Паттайе среди ночи. Его проникновение во двор тайки попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует Daily Mail (DM).

Уточняется, что 42-летний европеец познакомился с 31-летней барменшей Сораей Джанбуппы во время отдыха в Таиланде. У них завязались отношения, которые продолжились даже на расстоянии после его возвращения в родной Лондон. Не выдержав разлуки, британец вернулся в Паттайю в конце июля, а девушка разрешила ему остановиться в ее доме.

По словам тайки, он должен был съехать 6 августа, но задержался до 12-го. При этом мужчина вел себя агрессивно по отношению к ней, грубил. В результате Сорая выгнала возлюбленного из дома. Однако он не смог смириться с этим, проник в ее дом, пока она отсутствовала, и разгромил его.

На видео можно заметить, как он перепрыгнул через забор и выбросил ее обувь и другие вещи на улицу. Через несколько минут он скрылся.

Просмотрев записи с камер, тайка испугалась и обратилась в полицию. Правоохранители сказали, что ищут британца, однако, по словам пострадавшей, дело двигается очень медленно. Девушка опасается за свою безопасность.