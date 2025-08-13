Четырехметровый питон приполз в дом и проглотил кошку

В Таиланде пожилая женщина обнаружила у себя дома четырехметрового питона

В таиландской провинции Ангтхонг огромный питон проник в дом пожилой женщины. Об этом сообщает издание The Thaiger.

74-летняя Касорн живет одна с пятью кошками. Ночью 10 августа она услышала странные звуки и вскоре обнаружила, что в дом забрался четырехметровый питон. Женщина решила, что он приполз за ее питомцами.

Касорн попыталась выгнать змею, но ничего не добилась. Та в ответ лишь забралась на потолочные балки и осталась там. В итоге женщине пришлось всю ночь терпеть присутствие питона. Утром она недосчиталась одной из своих кошек и уверена, что ее питомца проглотила змея.

На следующий день Касорн обратилась за помощью к спасателям, которые успешно изловили змею. Удалось ли им подтвердить, что кошка пропала именно по ее вине, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш шестиметровый питон проглотил пять коз за несколько дней. Рептилию застали за поеданием очередного животного.