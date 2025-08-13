Двое россиян получили ранения при атаке ВСУ

Гладков: В результате атак ВСУ ранены два мирных жителя Белгородского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В селе Нечаевка FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадал водитель», — сообщил он. Мужчину госпитализировали с баротравмой и осколочным ранением ноги. Также было повреждено транспортное средство.

По словам Гладкова, за медицинской помощью также обратилась женщина. Она пострадала при атаке беспилотника на частный дом в селе Болдыревка. Медики диагностировали у нее баротравму.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. В результате мирная жительница получила несовместимые с жизнью ранения, еще одна женщина пострадала.