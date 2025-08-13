Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 13 августа 2025Силовые структуры

Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя 50 лет

СК: Жителя Москвы осудят за изнасилование школьницы в 1977 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Артамонов / РИА Новости

В Москве осудят местного жителя, обвиняемого в изнасиловании школьницы почти полвека назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, преступление было совершено в мае 1977 года. Мужчина, которому на тот момент было 17 лет, напал на девочку в лесопарке на Иваньковском шоссе и изнасиловал ее. После преступления злоумышленник скрылся, его так и не смогли поймать.

Спустя 48 лет преступление раскрыли. Мужчине 1960 года рождения предъявили обвинение по части 4 статьи 117 («Изнасилование малолетней») УК РФ. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее в поселке КСК Читы мужчина попытался изнасиловать ребенка на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подготовки трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Когда запланирована встреча?

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

    Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

    Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

    Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

    «Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

    Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

    Темпы роста российской экономики резко замедлились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости