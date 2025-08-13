Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя 50 лет

СК: Жителя Москвы осудят за изнасилование школьницы в 1977 году

В Москве осудят местного жителя, обвиняемого в изнасиловании школьницы почти полвека назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, преступление было совершено в мае 1977 года. Мужчина, которому на тот момент было 17 лет, напал на девочку в лесопарке на Иваньковском шоссе и изнасиловал ее. После преступления злоумышленник скрылся, его так и не смогли поймать.

Спустя 48 лет преступление раскрыли. Мужчине 1960 года рождения предъявили обвинение по части 4 статьи 117 («Изнасилование малолетней») УК РФ. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

