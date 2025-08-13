Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

НОАК: Китайские военные моряки вытеснили эсминец США из района спорных островов

Китайские военные моряки вытеснили американский эсминец USS Higgins (DDG-76) из района спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Командование НОАК указало, что американский корабль «вошел в территориальные воды Китая без разрешения китайских властей». Там назвали действия Пентагона ущемлением суверенитета и безопасности КНР.

11 августа два военных корабля КНР столкнулись во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь. Катер Береговой охраны Китая преследовал филиппинское судно, используя при этом водометную пушку. В ходе погони он протаранил более крупный военный корабль НОАК с бортовым номером 164. Оба корабля получили повреждения: в корпусе военного судна появилась дыра, а у катера деформировалась носовая часть.