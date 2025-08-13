WSJ: Командование ВСУ перешло на советскую модель управления войсками

За три года конфликта командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешло от децентрализованной системы принятия решения с большей долей инициативы командиров на местах к советской модели управления войсками. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«По прошествии трех лет Вооруженные силы Украины вернулись к более жесткому режиму ведения боевых действий по принципу "сверху вниз", который уходит корнями в советскую эпоху», — говорится в публикации.

В издании отмечают, что подобный стиль стал вызывать критику внутри армии, поскольку, по мнению военных, связан с высокими потерями и жесткими приказами.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что бойцы ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны армии России и не могут сдержать натиск.