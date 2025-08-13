Силовые структуры
14:27, 13 августа 2025Силовые структуры

Лайки женщины разожгли ревность и стали причиной стрельбы в сибирском селе

Житель Новосибирской области получил 15,5 года за убийство знакомого из ревности
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил к 15,5 года лишения свободы 39-летнего местного жителя, избавившегося от соперника из-за лайков знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. С него взыскано 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина увидел, как знакомая ставит лайки 44-летнему жителю села Убинское. Ослепленный ревностью, он решил устранить соперника, для чего отпилил ствол и приклад на своем гладкоствольном охотничьем ружье, чтобы его было удобно носить, зарядил и отправился к жертве.

Ревнивец подошел к стоящему возле дома односельчанину и выстрелил в него два раза. Потерпевший получил ранения в живот и голову, его не спасли.

Ранее сообщалось, что жителя Уфы приговорили к шести годам заключения за сожженные автомобили своих врагов. Он уничтожил за пять лет шесть машин.

