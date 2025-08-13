Многодетный россиянин раскрыл подробности о первых днях вторжения ВСУ в Курскую область

Многодетный отец эвакуировал семью из Курской области в первые дни вторжения ВСУ

Многодетный россиянин эвакуировал пятерых детей в возрасте от 8 до 14 лет и жену из Суджи в августе 2024 года. В беседе с RT Роман Яценко раскрыл подробности о первых днях вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Как отмечает издание, в августе прошлого года 51-летний мужчина находился на вахте в Москве. Связь с родными пропала, дозвониться до жены он пытался больше суток. К моменту его возвращения въезд в город был перекрыт, и он принял решение идти пешком до своего дома, где оставалась его семья. Мужчина добирался до своих близких под обстрелами.

«В ночь не пошел домой, просто не знал дороги. Утром меня подвезли до развилки на Мартыновку, расположена около 10 километров до города. Ну и пошел пешком, по дороге встретил наших военных. Они мне советовали не идти дальше, прямо сказали: "Уходи, не оставляй детей сиротами"», — вспомнил Яценко.

По его словам, от одного из украинских дронов ему пришлось укрываться в лесополосе вместе с российскими военными, которые предупредили его, что в одном километре от Суджи по мирным жителям работает пулеметчик ВСУ.

«Он меня увидел и открыл по мне огонь. Ну, я упал — по-пластунски прополз там дальше по траве. И старался не попадаться ему на глаза. Так я проник в город», — отметил он.

Когда россиянин дошел до дома, его жена с детьми уже двое суток прятались в подвале. Мужчина вывел родных тем же путем. По пути они также встретили женщину, которая заблудилась и не могла выбраться из населенного пункта. Ее взяли эвакуироваться с собой. Сейчас семья находится в пункте временного размещения в Курске.

