Москвичам рассказали о продолжительности следующей волны тепла

Синоптик Позднякова: Следующая волна тепла в Москве не задержится надолго

Следующая волна тепла, которая придет в Москву в предстоящие выходные, не задержится долго. О продолжительности периода комфортной погоды рассказала жителям столицы метеоролог Татьяна Позднякова, пишет ТАСС.

Характер погоды начнет меняться в воскресенье, 17 августа, — она уже будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Ночью ожидается кратковременный дождь, который сохранится и днем, спрогнозировала синоптик.

«Ночью станет чуть прохладнее, в пределах 13-14 градусов, а дневная температура будет в пределах 17-22 градусов. И волна относительной прохлады продержится до следующих выходных, которые вновь обещают и сухую, и солнечную, и относительно для августа теплую погоду», — уточнила Позднякова.

Метеоролог добавила, что вода в водоемах столичного региона постепенно охлаждается. Так, температура в Истринском водохранилище уже достигает 16-17 градусов.

Ранее Позднякова заявила, что погода в Подмосковье перевыполнила план по дождю. Лидером по количеству осадков в Московском регионе с начала месяца стал Наро-Фоминск, где выпало вдвое больше месячной нормы дождя.

