Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 12 августа 2025Экономика

В Подмосковье был перевыполнен план по дождю

В Наро-Фоминске за день выпало две месячные нормы осадков
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Лидером по количеству осадков в Московском регионе с начала месяца стал Наро-Фоминск, где выпало вдвое больше месячной нормы дождя. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем в понедельник, 11 августа, в Москве дождь был небольшим, а фронт окклюзии наиболее ярко проявил себя на юге Подмосковья. В Серпухове благодаря сильному дождю выпало 19 миллиметров влаги, в ночь на вторник, 12 августа, выпало еще 6 миллиметров. В итоге с начала месяца в этом городе выпало еще 114 процентов от месячной нормы. Но рекордсменом по дождям остается Наро-Фоминск, где августовская норма перевыполнена в два раза, отметила синоптик.

Ранее Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы улучшение погодных условий в пятницу, 15 августа. В этот день прекратятся дожди, а дневная температура в конце недели будет достигать отметки плюс 26 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Легкоатлет-рекордсмен из России рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости