В Подмосковье был перевыполнен план по дождю

В Наро-Фоминске за день выпало две месячные нормы осадков

Лидером по количеству осадков в Московском регионе с начала месяца стал Наро-Фоминск, где выпало вдвое больше месячной нормы дождя. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем в понедельник, 11 августа, в Москве дождь был небольшим, а фронт окклюзии наиболее ярко проявил себя на юге Подмосковья. В Серпухове благодаря сильному дождю выпало 19 миллиметров влаги, в ночь на вторник, 12 августа, выпало еще 6 миллиметров. В итоге с начала месяца в этом городе выпало еще 114 процентов от месячной нормы. Но рекордсменом по дождям остается Наро-Фоминск, где августовская норма перевыполнена в два раза, отметила синоптик.

Ранее Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы улучшение погодных условий в пятницу, 15 августа. В этот день прекратятся дожди, а дневная температура в конце недели будет достигать отметки плюс 26 градусов.