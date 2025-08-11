Экономика
19:32, 11 августа 2025Экономика

Назван срок прихода потепления в Москву

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву к концу недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

К концу текущей недели в Москву придет потепление. Об этом заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, сейчас в столичном регионе бушуют грозы и дожди, не исключено выпадение обильных осадков. «В последующие дни атмосферные фронты уйдут на юго-восток, и в пятницу погоду будет определять гребень антициклона, а дожди прекратятся», — отметила Позднякова.

Прогнозы показывают, что 12, 13 и 14 августа ночи пройдут без осадков, однако днем ожидаются ливни. Ночная температура до четверга, 14 августа, составит плюс 12-плюс 15 градусов, а дневная — плюс 19-плюс 21 градус. После начнет теплеть: в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, ночью столбики термометров покажут плюс 10-плюс 15 градусов, днем — плюс 20-плюс 25 градусов в пятницу и плюс 21-плюс 26 градусов в субботу.

Ранее Позднякова спрогнозировала, что понедельник, 11 августа, окажется самым ненастным на неделе.

