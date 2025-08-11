Экономика
14:39, 11 августа 2025Экономика

Назван самый ненастный день на неделе в Москве

Синоптик Позднякова: Понедельник окажется самым ненастным на неделе
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Понедельник, 11 августа, станет самым ненастным днем текущей недели. Об этом сообщила в Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В столице днем местами шел небольшой дождь, на метеостанции ВДНХ при этом осадков зафиксировано не было. Температура воздуха — около плюс 19 градусов. В Подмосковье местами также дождь, указала синоптик.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в Москве и Подмосковье 11 августа ожидается облачная погода с кратковременным дождем, местами сильным, и грозами в отдельных районах. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от 16 до 21 градуса. При грозе ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

