Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Гидрометцентр: В столице ожидается дождь и гроза

В Москве и Подмосковье в понедельник, 11 августа, ожидается облачная погода с кратковременным дождем, местами сильным, и грозами в отдельных районах. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от 16 до 21 градуса. Ветер будет западным и северо-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается около 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал москвичам такой же теплый сентябрь, как в 2024 году, когда средняя температура воздуха на пять градусов превышала климатическую норму.