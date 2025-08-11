Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:43, 11 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Гидрометцентр: В столице ожидается дождь и гроза
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве и Подмосковье в понедельник, 11 августа, ожидается облачная погода с кратковременным дождем, местами сильным, и грозами в отдельных районах. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от 16 до 21 градуса. Ветер будет западным и северо-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается около 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал москвичам такой же теплый сентябрь, как в 2024 году, когда средняя температура воздуха на пять градусов превышала климатическую норму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах радикалов атаковать Белоруссию

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    Взятого в плен в ДНР британского наемника этапировали в Москву

    В России запретили продавать вейпы и энергетики под одним брендом

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Сорвана диверсия на Транссибе

    Появились подробности атаки ВСУ на Нижегородскую область

    Турист описал пляж российского курорта фразой «толпы народа и нашествие медуз»

    Флагманские смартфоны получат больше памяти

    Известный комик заявил о невиновности в деле о сексуальных домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости