Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 8 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Шувалов: Сентябрь может оказаться феноменально теплым
Мария Черкасова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Мосĸва»

Сентябрь 2025 года может оказаться таким же теплым, как в прошлом году. Таким прогнозом в прямом эфире «МК» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик напомнил, что в сентябре 2024 года средняя температура на пять градусов превысила климатическую норму. Шувалов заявил, что продолжительность летнего периода растет от десятилетия к десятилетию. Поэтому можно сказать, что к 2025 году, по сравнению с концом 20-го века, лето увеличилось на 1,5 недели. Аналогично идет и сокращение зимы.

Ранее специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов предположил, что аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву уже в ближайшие годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Молодые люди по всему миру стали одержимы уходом за кожей. Как это перешло все границы и стало опасно для психики?

    Людям с высоким уровнем холестерина посоветовали добавить в рацион восемь продуктов

    Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

    Зеленский намекнул на разногласия на Западе по переговорам с Россией

    На Западе указали на бессилие Зеленского в одном вопросе

    Самое популярное бесплатное приложение Microsoft закроют

    В ООН выразили готовность предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

    В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

    Москвичам рассказали о погоде в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости