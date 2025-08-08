Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Шувалов: Сентябрь может оказаться феноменально теплым

Сентябрь 2025 года может оказаться таким же теплым, как в прошлом году. Таким прогнозом в прямом эфире «МК» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик напомнил, что в сентябре 2024 года средняя температура на пять градусов превысила климатическую норму. Шувалов заявил, что продолжительность летнего периода растет от десятилетия к десятилетию. Поэтому можно сказать, что к 2025 году, по сравнению с концом 20-го века, лето увеличилось на 1,5 недели. Аналогично идет и сокращение зимы.

Ранее специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов предположил, что аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву уже в ближайшие годы.