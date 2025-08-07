Экономика
14:51, 7 августа 2025Экономика

Москвичей призвали готовиться к 45-градусной жаре

Климатолог РАН Карнаухов: Аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аномальная 45-градусная жара, которая будет гораздо мощнее того, что было в 2010 году, может прийти в Москву в ближайшие годы. Готовиться к экстремальным погодным условиям призвал жителей столицы ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме. То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная. Не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков», — заявил ученый.

По словам Карнаухова, в таких погодных условиях россиянам будет тяжело. Поэтому специалист призвал готовиться к новым климатическим реалиям — в том числе делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками.

«Потому что, если начнутся массовые торфяные и лесные пожары на территории русской равнины — это будет очень опасно», — предупредил эксперт. Предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок — тогда миллионы россиян рискуют не выжить, пояснил Карнаухов.

Ранее климатологи спрогнозировали, что в ближайшие годы климат в Москве станет субтропическим. Это не временные аномалии, а новая реальность, вызванная глобальным потеплением.

