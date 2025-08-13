МВД предложило законодательно запретить один опасный аксессуар для автомобиля

МВД России предложило законодательно запретить заглушки для ремня безопасности

МВД России предложило законодательно запретить заглушки для ремня безопасности, а также установить единую специальную расцветку для таких ремней. Это следует из информационно-аналитического обзора об использовании ремней безопасности, подготовленного Научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

Ведомство предлагает запретить не только использование, но и продажу таких опасных аксессуаров для автомобилей. Оно также считает необходимым закрепить в регламенте применение датчиков длины вытянутой лямки и визуальное информирование всех находящихся в автомобиле о непристегнутых ремнях безопасности.

Предложенные меры в МВД объяснили тем, что нарушения, связанные с использованием ремней безопасности, являются латентными несмотря на то, что по стране фиксируется их рост. Это в том числе связано с трудностями визуальной идентификации нарушения, а также возможными неправомерными привлечениями граждан к ответственности ввиду оптических искажений.

«Решением данной проблемы может стать применение контрастной расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами», — говорится в обзоре.

Еще в феврале 2025 года депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предлагает запретить продажу заглушек на ремни, а также различные накладки и адаптеры для них. Результаты краш-тестов показывают, что непристегнутые пассажиры имеют высокую вероятность получить в ДТП серьезные травмы, указывали авторы инициативы. О внесении документа в Госдуму не сообщалось.