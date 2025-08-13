Интернет и СМИ
На Западе предложили место для проведения трехстороннего саммита по Украине

Александра Синицына
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Трехсторонний саммит по украинскому конфликту с участием Москвы, Вашингтона и Киева предложили сделать в одном из городов Европы, либо Ближнего Востока. Инициаторами выступили страны Запада, передает Reuters.

По информации источников агентства, вопрос о проведении подобной встречи и о месте, где она могла бы состояться, поднимался во время видеоконференции, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп, лидеры государств Европы и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее издание The Times писало, что США обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. То есть РФ будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы республики не изменятся.

