20:43, 13 августа 2025Мир

Раскрыто предложение США по урегулированию на Украине

Times: США и РФ обсуждали идею урегулирования на Украине по образцу Палестины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США обсуждали с Россией предложение по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету нацбезопасности США.

«Это будет похоже на то, как Израиль контролирует Западный берег. С губернатором, с экономическими связями с Россией, а не с Украиной. Но это все равно будет Украина, потому что (...) Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, и моделью для этого будет Палестина», — сказал собеседник издания.

Согласно этому предложению, Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над занятыми территориями, однако де-юре границы Украины не изменятся, так же как остаются неизменными и границы Палестины, несмотря на контроль Израиля над Западным берегом, отмечает издание.

Как утверждается, эта идея была высказана спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в ходе его переговоров с российскими коллегами несколько недель назад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» от США, если в пятницу на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине.

