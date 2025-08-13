Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 13 августа 2025Мир

Трамп выступил с угрозой России

Трамп: РФ ждут последствия от США, если она не согласится на прекращение огня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россию ждут «последствия» от США, если в пятницу на встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Будут очень серьезные последствия. Да», — подтвердил Трамп.

Американский лидер добавил, что при отсутствии «необходимых ответов» от Путина на саммите на Аляске 15 августа второй встречи «может и не быть». По словам Трампа, такое развитие событий возможно, если он сочтет, что проводить новые переговоры «нецелесообразно».

13 августа президент США провел онлайн-саммит с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями стран Европы. Он заявил, что разговор прошел «хорошо» и «очень дружелюбно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подготовки трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Когда запланирована встреча?

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

    Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

    Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

    Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

    «Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

    Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

    Темпы роста российской экономики резко замедлились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости