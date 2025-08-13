Трамп выступил с угрозой России

Трамп: РФ ждут последствия от США, если она не согласится на прекращение огня

Россию ждут «последствия» от США, если в пятницу на встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Будут очень серьезные последствия. Да», — подтвердил Трамп.

Американский лидер добавил, что при отсутствии «необходимых ответов» от Путина на саммите на Аляске 15 августа второй встречи «может и не быть». По словам Трампа, такое развитие событий возможно, если он сочтет, что проводить новые переговоры «нецелесообразно».

13 августа президент США провел онлайн-саммит с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями стран Европы. Он заявил, что разговор прошел «хорошо» и «очень дружелюбно».