Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с лидерами Европейского союза (ЕС) и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине прошли хорошо. Об этом сообщает Reuters

«Я бы оценил их на 10. Очень дружелюбно», — сказал американский лидер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп на предстоящей встрече с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

Видеоконференция с участием Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

