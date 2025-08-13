Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 13 августа 2025Мир

Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

Трамп заявил, что переговоры с Зеленским и лидерами ЕС прошли хорошо
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с лидерами Европейского союза (ЕС) и украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине прошли хорошо. Об этом сообщает Reuters

«Я бы оценил их на 10. Очень дружелюбно», — сказал американский лидер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп на предстоящей встрече с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине.

Видеоконференция с участием Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

    Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

    В российском городе украли картонную фигуру Путина

    В Европе заявили о решающих нескольких днях для украинского конфликта

    Мужчина пригрозил взорвать роскошный круизный лайнер у берегов Англии

    В России предрекли скорое взятие Красноармейска

    «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

    Девушка показала необычный способ удалить волосы с лица и восхитила пользователей сети

    ЦБ понизил курс доллара

    Популярный российский комик женился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости