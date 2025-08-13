Бывший СССР
Назван способ преодолеть дефицит воды в Донбассе

Глава ОП Мариуполь Серебряков: Донбассу придется искать новые источники воды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Правительство России и власти Донецкой народной республики (ДНР) предпринимают максимальные усилия, чтобы стабилизировать подачу воды в дома жителей, но в перспективе региону придется искать ее новые источники. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель обособленного подразделения «Мариуполь» Фонда развития территорий (ФРТ) Илья Серебряков.

По его словам, сейчас в республике активно ведется переброска воды из резервных источников. Например, бригады рабочих под управлением фонда строят для Мариуполя новый водовод из Старокрымского водохранилища.

При этом чиновник уточнил, что на фоне аномальной жары специалисты вынуждены сокращать подачу воды в жилые дома, чтобы не допустить полного обмеления водохранилищ. В противном случае в регионе может остановиться работа тепловых электростанций, которые также функционируют за счет искусственных водоемов.

«Стабилизировать ситуацию в краткосрочной перспективе возможно. Но республикам все равно придется искать новые источники, например, расширять забор из Дона, не допуская большого падения его уровня. Это требует очень тонкой настройки. Наша задача сейчас — чтобы вода была в домах всегда», — объяснил Серебряков.

Он также отметил, что значительная часть потерь воды в Донбассе приходится на изношенные коммунальные сети. Это особенно чувствуется в холодное время года. «Но эти сети не менялись со времен СССР. Мы их тоже обновляем максимально быстро», — заключил специалист.

Большинство населенных пунктов Донецкой и в меньшей степени Луганской народной республики (ДНР и ЛНР) страдают от дефицита воды с февраля 2022 года. Весной 2023 года в регионе был введен в эксплуатацию новый водовод «Дон — Донбасс». Однако он так и не вышел на проектную мощность и работает нестабильно из-за обстрелов ВСУ.

