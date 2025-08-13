Экономика
16:37, 13 августа 2025Экономика

Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

В июле новостройки в Москве сильнее всего подешевели в Косино-Ухтомском районе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В июле 2025 года среди районов старой Москвы стоимость квадратного метра в новостройках сильнее всего снизилась в районе Косино-Ухтомское. Локации с наиболее подешевевшим жильем со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro назвал РБК.

По информации специалистов, относительно июня цена квадрата в вышеуказанном районе упала на 11,4 процента, до 248,1 тысячи рублей. Лидерство Косино-Ухтомского они связали с расширением здесь предложения жилья комфорт-класса. Так, в июне в экспозиции был представлен лишь один проект данного сегмента, а в июле к нему добавились несколько корпусов в других проектах, что привело к общему падению средней цены квадрата.

На второй строчке в списке районов столицы с самой подешевевшей первичкой оказалось Ново-Переделкино с отрицательной динамикой 10,9 процента, до 364,4 тысячи рублей за квадратный метр. Замкнул тройку Войковский район, где средняя стоимость квадрата снизилась на 10,4 процента, до 438,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что среди городов Подмосковья в июле жилье сильнее всего подешевело в Домодедово.

