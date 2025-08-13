Экономика
16:24, 13 августа 2025Экономика

Названы города Подмосковья с наиболее подешевевшим жильем

SRG: Сильнее всего в Подмосковье жилье подешевело в Домодедове
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В июле цены на жилье в Подмосковье снизились — отрицательная динамика наблюдалась более чем в половине городов. Локации, где недвижимость подешевела сильнее всего, назвали эксперты консалтинговой компанией SRG, передает «РБК».

Наиболее заметно стоимость жилья снизилась в Домодедове — на 2,06 процента, до 159,9 тысячи рублей за квадрат. На втором месте оказалась Ивантеевка — минус 1,91 процента, до 149,4 тысячи рублей, а на третьем — Можайск со снижением в 1,87 процента, до 117,6 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли Дмитров (минус 1,81 процента) и Подольск (минус 1,7 процента), а в десятку — Орехово-Зуево (минус 1,59 процента), Мытищи (минус 1,27 процента), Люберцы (минус 1,2 процента), Реутов (минус 1,13 процента) и Ногинск (минус 1,1 процента).

Эксперты связывают массовое снижение цен на жилье в регионе с традиционным летним спадом покупательского интереса и высокими ставками по ипотеке.

Рост стоимость недвижимости зафиксировали только в 12 подмосковных городах из 32 исследуемых. Сильнее всего жилье подорожало в Рузе (плюс 2,05 процента), Видном (плюс 1,69 процента) и Солнечногорске (плюс 1,53 процента).

Ранее в SRG заявили, что в России начали падать цены на вторичное жилье. В июне отрицательную динамику зафиксировали в в 13 крупных городах из 50.

    Все новости