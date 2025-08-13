Россия
17:45, 13 августа 2025Россия

Парламентарий заявил о необходимости приземления иностранных мессенджеров

Антон Горелкин объяснил позицию Роскомнадзора по ограничению VoIP-звонков
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Ограничение голосовых звонков в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram направлено на противодействие мошенничеству, а восстановление функции возможно только после выполнения платформами российских законов. Так первый зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антон Горелкин прокомментировал «Ленте.ру» ограничение Роскомнадзором телефонных звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

«Появились официальные разъяснения от Роскомнадзора по поводу ухудшения голосовой связи в WhatsApp и Telegram», — заявил парламентарий. Он пояснил, что регулятор действует на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Горелкин отметил, что после внедрения системы «Антифрод» мошенники перешли в мессенджеры, владельцы которых не обеспечивают безопасность российских пользователей. По его данным, Telegram и WhatsApp не предоставляют информацию по запросам о мошенничествах и терактах, хотя сотрудничают с зарубежными спецслужбами.

«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны — это их приземление в России», — подчеркнул депутат. Он добавил, что для Telegram это возможно, а с WhatsApp осложняет ситуацию экстремистский статус материнской компании Meta.

Ранее, в Министерстве цифрового развития России заявили, что голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp могут возобновиться, если эти сервисы начнут выполнять требования российского законодательства. По информации ведомства, введенные Роскомнадзором ограничения на VoIP-звонки должны способствовать снижению числа мошеннических звонков.

Как сообщалось 13 августа, российский регулятор связи ввел частичные ограничения на совершение звонков через указанные мессенджеры. В Роскомнадзоре пояснили, что такие меры приняты для «противодействия преступной деятельности на основании данных правоохранительных органов».

Согласно информации силовых структур, именно Telegram и WhatsApp превратились в основные платформы, используемые мошенниками для финансового обмана, вымогательства, а также вовлечения граждан в противоправную и экстремистскую деятельность. В регуляторе отметили, что администрации этих сервисов оставили без внимания соответствующие обращения.

